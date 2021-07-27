Ниццу внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла французский город Ниццу в список объектов всемирного наследия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"История Ниццы, как укорененной, так и открытой, средиземноморской и альпийской, европейской и космополитической, создала уникальную архитектуру и ландшафт, образец для большого количества других городов мира", - приветствовал включение Ниццы в список наследия мэр города Кристиан Эстрози.

"Это признание освящает Ниццу как архетип зимнего курорта Ривьеры с ее исключительным расположением между морем и горами, и различными воздействиями, которые сформировали ее наследие", - заявила министр культуры Франции Розелин Бачело в Twitter.

Стоит отметить, что заявка на включение Ниццы в перечень объектов мирового наследия в 2019 году оказалась неудачной.

Как сообщалось, один из главных бульваров Мадрида Пасео-дель-Прадо и парк Буэн-Ретиро вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО.

На днях ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, лишила английский город Ливерпуль статуса мирового наследия.