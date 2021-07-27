До Німеччини на лікування вирушили 15 українських військових, поранених на Донбасі
На лікування до Німеччини відправилися 15 українських військових, які були поранені під час бойових дій на Донбасі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство Німеччини в Україні.
"Сьогодні літак бундесверу приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його місія - евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до Німеччини. Зараз здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.
Сьогодні літак Бундесверу приземлився в аеропорту «Бориспіль».Його місія:евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до🇩🇪.Наразі здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців,які страждають від тривалих пошкоджень внаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій pic.twitter.com/OdCM6sWW5I— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 27, 2021
Поранені бійці ЗСУ полетіли до Німеччини на спеціально оснащеному медичному літаку.