В Германию на лечение отправились 15 украинских военных, раненых на Донбассе

На лечение в Германию отправились 15 украинских военных, которые были ранены во время боевых действий на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Германии в Украине.

"Сегодня самолет бундесвера приземлился в аэропорту "Борисполь". Его миссия - эвакуация раненых военнослужащих ВСУ в Германию. Сейчас осуществляться эвакуация 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений вследствие огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Сьогодні літак Бундесверу приземлився в аеропорту «Бориспіль».Його місія:евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до🇩🇪.Наразі здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців,які страждають від тривалих пошкоджень внаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій pic.twitter.com/OdCM6sWW5I — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 27, 2021

Раненые бойцы ВСУ полетели в Германию на специально оборудованном медицинском самолете.