США рассматривают вопрос обязательной вакцинации федеральных служащих

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос обязательной вакцинации федеральных служащих США от COVID-19.

Об этом Байден заявил журналистам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Это сейчас рассматривается", - сказал Байден в ответ на вопрос репортеру, рассматривает администрация такое требование.

Байден сделал это заявление в то время, как эксперты по охране здоровья его администрации посоветовали американцам, полностью вакцинированы против COVID-19, при некоторых обстоятельствах снова начать носить маски из-за быстрого распространения дельта-варианта коронавируса.

Кроме того, Белый дом приказал своим сотрудникам снова начать носить маски.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что администрация пока не определила, будет ли законно требовать вакцинации от федеральных служащих. Федеральное правительство США - крупнейший работодатель страны.

В четверг Байден планирует объявить о следующих мероприятиях в попытке привлечь больше американцев к вакцинации. По словам президента США, увеличение количества вакцинаций и ношение масок в районах, наиболее задел дельта-вариант позволит избежать введения суровых карантинных мер.

Новые указания Центров США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют даже полностью вакцинированным американцам носить маски в закрытых общественных помещениях в регионах, где быстро распространяется коронавирус.