П’ять країн приєднались до продовження "кримських санкцій" ЄС

Грузія, Албанія, Македонія, Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження санкцій Євросоюзу через незаконну анексію Росією Криму і Севастополя.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, пише "Європейська правда".

21 червня Рада Європейського Союзу вирішила продовжити санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, на ще один рік до 23 червня 2022 року.

Санкції поширюються на цільовий імпорт в ЄС продуктів, що походять з Криму чи Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму чи Севастополі.

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

"Країни-кандидати Македонія та Албанія, країна EFTA Норвегія, яка є членом Європейського економічного простору, а також Україна та Грузія приєднуються до цього рішення Ради", - сказано у повідомленні.

Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року у відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України та дестабілізувати країну.

Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.