Суд у Німеччині скасував заборону на участь жінок у святкуванні Дня рибалок

Німецький суд виніс рішення про те, що жінок не можна виключати з традиційної події, в якій рибалки змагаються, щоб зловити найбільшу рибу в потоці, що проходить через місто у Баварії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Суд Меммінгена заявив, що група, яка організовує міський Фіштертаг, або День рибалок, повинна дозволити представницям жіночої статі брати участь у кульмінації щорічного літнього заходу, на якому люди стрибають у потік із сітками, щоб зловити форель. Той, хто спіймає найбільшу рибу, отримує звання "короля рибалок".

Місцеві кажуть, що традиція сягає 16 століття. У статуті організаторів 1931 року зазначено, що "для збереження багатовікової традиції" брати участь можуть лише чоловіки, які проживають у Меммінгені не менше п'яти років.

З позовом до суду звернулася одна із місцевих жительок і виграла, а в середу суд відхилив апеляцію організаторів. Суд також заявив, що подія давно перестала бути цілком вірним відтворенням історії.

Група заявила, що планує у четвер вирішити, чи подавати апеляцію до федерального суду. Мер Меммінгена Манфред Шильдер сказав, що ухвала є чіткою і подія "зміниться".

Минулого місяця обидві сторони відхилили пропозицію головуючого судді щодо досягнення позасудового врегулювання. Організатори стверджували, що більшість делегатів повинні схвалити компроміс, але вони вже двічі відмовлялися відкривати захід для жінок.