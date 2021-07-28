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Суд в Германии отменил запрет на участие женщин в праздновании Дня рыбаков

Среда, 28 июля 2021, 16:28

Немецкий суд вынес решение о том, что женщин нельзя исключать из традиционного события, в котором рыбаки соревнуются, чтобы поймать самую большую рыбу в потоке, проходящем через город в Баварии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Суд Меммингена заявил, что группа, которая организует городской Фиштертаг, или День рыбаков, должна позволить представительницам женского пола участвовать в кульминации ежегодного летнего мероприятия, на котором люди прыгают в поток с сетками, чтобы поймать форель. Тот, кто поймает самую большую рыбу, получает звание "короля рыбаков".

Местные говорят, что традиция уходит корнями в XVI век. В уставе организаторов 1931 года указано, что "для сохранения многовековой традиции" участвовать могут только мужчины, проживающие в Меммингене не менее пяти лет.

С иском в суд обратилась одна из местных жительниц и выиграла, а в среду суд отклонил апелляцию организаторов. Суд также заявил, что событие давно перестало быть точным воспроизведением истории.

Группа заявила, что планирует в четверг решить, подавать ли апелляцию в федеральный суд. Мэр Мемминген Манфред Шильдер сказал, что решение является четким и праздник "изменится".

В прошлом месяце обе стороны отклонили предложение судьи по достижению внесудебного урегулирования. Организаторы утверждали, что большинство делегатов должны одобрить компромисс, но они уже дважды отказывались открывать мероприятие для женщин.

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