Естонія на літаку ВПС відправила Україні понад 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca

З Естонії в Україну в середу відправили партію гуманітарної допомоги, що складається з 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Вакцину відправили літаком ВПС Естонії PZL M28 Skytruck, що вилетів 28 липня з аеродрому Емарі.

Відправлена вакцина буде в основному використана для імунізації військовослужбовців резерву в Україні, якій Естонія, відповідно до рішення уряду, пожертвує в цілому 200 000 доз вакцини AstraZeneca. З них 52 800 доз надаються в рамках двосторонньої допомоги, а решта - через механізм розподілу вакцин Європейського союзу.

Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеного для Естонії.

"Цей крок сприятиме обмеженню поширення пандемії в нашому регіоні, дозволивши Україні більше зосередиться на вирішенні політичних та економічних викликів", - сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.

"Ніхто не буде захищений від цього важкого захворювання, поки у всьому світі не буде досягнутий достатній рівень вакцинації. З цієї причини Естонія разом з іншими державами ЄС робить внесок в глобальний прогрес вакцинації. Чим більше людей в світі будуть вакциновані, тим менше шанс на появу нових штамів і їх довгострокове поширення ", - зазначив міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк.

Розподіл вакцин у вигляді гуманітарної допомоги спільно координують міністерства соціальних справ, закордонних справ і оборони, а також департамент здоров'я.