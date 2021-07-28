Эстония на самолете ВВС отправила Украине более 50 000 доз вакцины AstraZeneca

Из Эстонии в Украину в среду отправили партию гуманитарной помощи, состоящий из 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Вакцину отправили самолетом ВВС Эстонии PZL M28 Skytruck, вылетевшим 28 июля с аэродрома Эмари.

Отправлена ​​вакцина будет в основном использована для иммунизации военнослужащих резерва в Украине, которой Эстония, согласно решению правительства, пожертвует в целом 200 000 доз вакцины AstraZeneca. Из них 52 800 доз предоставляются в рамках двусторонней помощи, а остальные - через механизм распределения вакцин Европейского Союза.

Последующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, сначала составленного для Эстонии.

"Этот шаг будет способствовать ограничению распространения пандемии в нашем регионе, позволив Украине больше сосредоточится на решении политических и экономических вызовов", - сказала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

"Никто не будет защищен от этого тяжелого заболевания, пока во всем мире не будет достигнут достаточный уровень вакцинации. По этой причине Эстония вместе с другими государствами ЕС вносит вклад в глобальный прогресс вакцинации. Чем больше людей в мире будут вакцинированы, тем меньше шанс на появление новых штаммов и их долгосрочное распространение", - отметил министр здоровья и труда Эстонии Танел Кийко.

Распределение вакцин в виде гуманитарной помощи совместно координируют министерства социальных дел, иностранных дел и обороны, а также департамент здоровья.