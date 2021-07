Посли G7 на зустрічі з головою Верховного суду закликали до швидкої судової реформи

Посли країн Групи семи в Україні на зустрічі з головою Верховного суду Валентиною Данішевською закликали до швидкого впровадження судової реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 зустрілися з головою Верховного суду Данішевською, щоб обговорити спільний інтерес у щонайшвидшому впровадженні української судової реформи. Посли підтвердили свою відданість підтримці реформи та оновлення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - йдеться у заяві.

G7 Ambassadors met Supreme Court President Danishevska to discuss our common interest in implementing 🇺🇦 judicial reform without delay. Ambassadors reiterated their commitment to support the reform & renewal of the High Council of Justice & High Qualification Commission of Judges