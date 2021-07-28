Послы G7 на встрече с председателем Верховного суда призвали к быстрой судебной реформе

Послы стран Группы семи в Украине на встрече с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской призвали к быстрому внедрению судебной реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 встретились с председателем Верховного суда Данишевский, чтобы обсудить общую заинтересованность в скорейшем внедрении украинской судебной реформы. Послы подтвердили свою приверженность поддержке реформы и обновления Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в заявлении.

G7 Ambassadors met Supreme Court President Danishevska to discuss our common interest in implementing 🇺🇦 judicial reform without delay. Ambassadors reiterated their commitment to support the reform & renewal of the High Council of Justice & High Qualification Commission of Judges — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2021

Напомним, 14 июля Верховная рада приняла в целом законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в этическом совете.

Парламент также поддержал законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС по международным экспертами.

Напомним, в середине июня послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимира Зеленского с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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