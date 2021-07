Послы G7 на встрече с председателем Верховного суда призвали к быстрой судебной реформе

Послы стран Группы семи в Украине на встрече с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской призвали к быстрому внедрению судебной реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 встретились с председателем Верховного суда Данишевский, чтобы обсудить общую заинтересованность в скорейшем внедрении украинской судебной реформы. Послы подтвердили свою приверженность поддержке реформы и обновления Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в заявлении.

G7 Ambassadors met Supreme Court President Danishevska to discuss our common interest in implementing 🇺🇦 judicial reform without delay. Ambassadors reiterated their commitment to support the reform & renewal of the High Council of Justice & High Qualification Commission of Judges