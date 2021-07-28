Держприкордонслужба України роз'яснила обмеження на в'їзд і виїзд із Білорусі

Тимчасова заборона на в’їзд українців до Білорусі продовжує діяти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненні на сайті Державної прикордонної служби України.

Обмеження на в'їзд до Білорусі не поширюється на близьких родичів громадян Білорусі, іноземців, які прибувають до Білорусі для навчання або вакцинації від COVID-19, а також осіб, які слідують за дипломатичними та службовими паспортами та членів їхніх сімей, які слідують з ними.

Особи, які прибувають до Білорусі з країн, включених до списку на сайті МОЗ Білорусі, в яких фіксуються випадки інфекції COVID-19, зокрема, які прямують транзитом, мають перебувати 7 днів в самоізоляції.

Іноземці старше 6 років, які прибувають до Білорусі, за винятком тих, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусі, зобов'язані подати оригінал або копію медичного документа, що підтверджує негативний тест на COVID-19, оформлений протягом трьох днів до дати перетину кордону.

Тимчасове призупинення перетину державного кордону Білорусі на виїзд не поширюється на громадян, які мають посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на проживання на території іншої держави, осіб, які відбувають для отримання медичної допомоги, згідно з трудовим контрактом для роботи за кордоном, для навчання, осіб, які мають дозвіл на проживання в Білорусі (у всіх випадках - не частіше одного разу протягом шести місяців).