Госпогранслужба Украины разъяснила ограничения на въезд и выезд из Беларуси

Временный запрет на въезд граждан Украины в Беларусь продолжает действовать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Ограничения на въезд в Беларусь не распространяется на близких родственников граждан Беларуси, иностранцев, прибывающих в Беларусь для обучения или вакцинации от COVID-19, а также лиц, которые следуют по дипломатическим и служебным паспортам и членов их семей, которые следуют с ними.

Лица, прибывающие в Беларусь из стран, включенных в список на сайте Минздрава Беларуси, в которых фиксируются случаи инфекции COVID-19, в частности, следующие транзитом, должны находиться 7 дней в самоизоляции.

Иностранцы старше 6 лет, прибывающие в Беларусь, за исключением тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, обязаны подать оригинал или копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный тест на COVID-19, оформленный в течение трех дней до даты пересечения границы.

Временное приостановление пересечения государственной границы Беларуси на выезд не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание на территории другого государства, лиц, отбывающих для получения медицинской помощи, согласно трудовому контракту для работы за рубежом, для обучения, лиц, имеющих вид на жительство в Беларуси (во всех случаях - не чаще одного раза в течение шести месяцев).