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Макрон подал жалобу на автора плаката, который изобразил его в образе Гитлера

Среда, 28 июля 2021, 20:18

Президент Франции Эммануэль Макрон уполномочил парижскую юридическую фирму подать жалобу против автора плаката, на котором его изобразили в образе Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Blue.

Автор плаката - администратор сети рекламных щитов в департаменте Вар Мишель-Анж Флори - сообщил, что в четверг его вызывают на допрос в полицейский участок города Тулон в связи с жалобой президента.

 

Автора плаката подозревают в публичном оскорблении президента Франции, что может караться штрафом в размере 12 тысяч евро.

Ранее прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением на рекламном щите изображения, на котором Макрон предстает в похожей на нацистскую униформе и с усами и прической, как у Гитлера.

Кроме того, на характерной повязке красного цвета на рукаве изображена стилизованная под знамя Третьего рейха аббревиатура основанной Макроном партии "Вперед, Республика!".

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