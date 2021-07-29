Англия после 16 месяцев перерыва начнет пускать в порты иностранные круизные лайнеры

После 16 месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса Англия снова начнет пускать в порты иностранные туристические лайнеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Разрешение начнет действовать со 2 августа. В пределах страны круизы были разрешены еще с мая, но из-за пределов Британии до сих пор оставались запрещенными.

В правительстве заявили, что советы по путешествиям дополнят, чтобы предупредить "о рисках, связанных с круизными поездками" в контексте эпидемии.

Впрочем, вряд ли первые лайнеры придут сразу же после восстановления разрешения, поскольку ряд операторов не планировали круизов на ближайшее время.

В правительстве также сообщили, что прибывающим в порты путешественникам, которые были полностью вакцинированы в США и ЕС, не нужно будет проходить карантин и сдавать тест на 8-й день после прибытия. В то же время, и дальше будет требоваться отрицательный тест перед въездом и повторный ПЦР-тест на второй день после прибытия.

Впрочем, для прибывающих из Франции и тех, кто бывал там в последние 10 дней перед приездом в Англию, остаются отдельные правила - 10-дневная самоизоляция и два отрицательных тесты на второй и восьмой день, независимо от наличия прививки.