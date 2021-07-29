В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, 8 пострадавших

На западе Польши возле Щецина пассажирский поезд на железнодорожном переезде врезался в грузовик и сошел с рельсов, в результате чего восемь человек получили травмы, 39 пассажиров эвакуировали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Авария произошла около 6:30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд немецкой компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.

По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути и почти успела проскочить переезд. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.

6:30 Kołbaskowo. Wykolejenie pociągu po zderzeniu z ciężarówką. Ewakuowano 38 osób i maszynistę. Lekko poszkodowanych 8 osób. Na miejscu 5 zastępów z JRG Police, JRG Szczecin i OSP Kołbaskowo, policja, pog. rat, SOK. pic.twitter.com/OmD5TKPLT6 — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины. Пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте.

8:00 Kołbaskowo. Na miejscu trwają prace zabezpieczające. Usunięcie wykolejonych wagonów pociągu relacji Szczecin-Berlin wymaga uzgodnień ze stroną niemiecką. pic.twitter.com/URnByjp9rZ — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

Точные обстоятельства инцидента будет выяснять спецкомиссия.

В связи с аварией движение поездов на этом участке остановлено предположительно до позднего вечера, вместо поезда будет курсировать автобус.