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В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, 8 пострадавших

Четверг, 29 июля 2021, 10:36

На западе Польши возле Щецина пассажирский поезд на железнодорожном переезде врезался в грузовик и сошел с рельсов, в результате чего восемь человек получили травмы, 39 пассажиров эвакуировали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Авария произошла около 6:30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд немецкой компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.

По предварительным данным, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на пути и почти успела проскочить переезд. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.

Водитель грузовика не получил серьезных повреждений и сам вышел из машины. Пострадавшим пассажирам помощь оказали на месте.

Точные обстоятельства инцидента будет выяснять спецкомиссия.

В связи с аварией движение поездов на этом участке остановлено предположительно до позднего вечера, вместо поезда будет курсировать автобус.

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