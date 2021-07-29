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У Швеції лікаря, який підробляв ковідні довідки, засудили до року ув’язнення

Четвер, 29 липня 2021, 10:53

У Швеції лікаря з Гетеборга засудили до року тюремного ув'язнення за видачу підроблених ковідних довідок для виїзду за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції ПЛР-тести, необхідні перед поїздкою до багатьох країн, не можуть бути проведені через національну службу охорони здоров'я, тому мандрівники використовують приватні клініки.

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Обвинувачений з клініки Гетеборга видавав пацієнтам довідки про те, що вони отримали негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, тоді як їхні зразки насправді ніколи не відправлялися на лабораторний аналіз, повідомило видання Göteborgs-Posten.

У червні лікарю було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами в шахрайстві, сімома пунктами в грубій підробці сертифікації і двома пунктами в грубій підробці документів.

Окружний суд засудив лікаря до одного року тюремного ув'язнення, що є більш суворим покаранням, ніж вимагав прокурор. Суд заявив, що така суворість є виправданою, оскільки лікар скористався триваючою пандемією для власної вигоди.

Це не єдиний подібний інцидент в Швеції, хоча перший, що дійшов до суду.

У червні роботодавець повідомив шведській інспекції охорони здоров'я про лікаря у Стокгольмі, який видавав необхідні довідки навіть після того, як люди мали позитивний результат тесту на вірус.

В іншому інциденті медичну компанію звинуватили в тому, що вона не відправляла в лабораторію ПЛР-тестів для сертифікатів для виїзду за кордон.

За даними поліції, близько 100 000 людей могли постраждати від таких підроблених довідок.

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