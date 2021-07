Президент Євроради відповів на вихід "Грузинської мрії" з угоди для вирішення політкризи  

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що не бачить альтернатив підписаній за його посередництва угоді для завершення політичної кризи у Грузії - після того, як правляча "Грузинська мрія" заявила про вихід з неї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шарль Мішель сказав, що "взяв до уваги" рішення "Мрії", як і рішення "Єдиного національного руху" Саакашвілі і далі не підписувати угоду.

Він розповів також, що 28 липня зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та обговорив ситуацію. Раніше у пресслужбі Зурабішвілі повідомили, що зустріч була неформальною і відбулася у Франції.

Met yesterday with @Zourabichvili_S to discuss the political situation in 🇬🇪 and 🇪🇺 relations.



Consultations in #Georgia are starting. 19 April agreement is the best way to advance a reform agenda.



I call on all parties to put citizens' interests first.https://t.co/nYLxNAueKR pic.twitter.com/3AzKEe27Ce