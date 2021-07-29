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Президент Євроради відповів на вихід "Грузинської мрії" з угоди для вирішення політкризи  

Четвер, 29 липня 2021, 12:40

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що не бачить альтернатив підписаній за його посередництва угоді для завершення політичної кризи у Грузії - після того, як правляча "Грузинська мрія" заявила про вихід з неї.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Шарль Мішель сказав, що "взяв до уваги" рішення "Мрії", як і рішення "Єдиного національного руху" Саакашвілі і далі не підписувати угоду. 

Він розповів також, що 28 липня зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та обговорив ситуацію. Раніше у пресслужбі Зурабішвілі повідомили, що зустріч була неформальною і відбулася у Франції.

"Я залишаюсь впевненим, що ця угода - найкращий спосіб просувати у Грузії реформи, які посилять демократичні інституції в країні та допоможуть прийти до процвітання, створення нових робочих місць та економічного зростання… Я не бачу альтернатив тому, щоб продовжувати глибинні виборчу й судову реформу, а також - проведенню вільних і чесних місцевих виборів. Закликаю партії поставити на перше місце інтереси громадян", - заявив Шарль Мішель. 

Він додав, що починає консультації з політсилами Грузії. 

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Нагадаємо, 28 липня партія "Грузинська мрія" заявила про вихід з угоди, підписаної за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля з метою розв'язання політичної кризи в країні.

Політична угода була підписана між правлячою "Грузинською мрією" і частиною опозиції за посередництва ЄС та США під егідою президента Євроради.

Влада Грузії і опозиція регулярно звинувачують один одного в порушенні угоди.

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