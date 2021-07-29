Президент Евросовета отреагировал на выход "Грузинской мечты" из соглашения

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не видит альтернатив подписанному при его посредничестве соглашению от 19 апреля для завершения политического кризиса в Грузии - после того как правящая "Грузинская мечта" заявила о выходе из него.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шарль Мишель сказал, что "принял во внимание" решение "Мечты", как и решение "Единого национального движения" Саакашвили и дальше не подписывать соглашение.

Он рассказал также, что 28 июля встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и обсудил ситуацию. Ранее в пресс-службе Зурабишвили сообщили, что встреча была неформальной и произошла во Франции.

Met yesterday with @Zourabichvili_S to discuss the political situation in 🇬🇪 and 🇪🇺 relations.



Consultations in #Georgia are starting. 19 April agreement is the best way to advance a reform agenda.



I call on all parties to put citizens' interests first.https://t.co/nYLxNAueKR pic.twitter.com/3AzKEe27Ce — Charles Michel (@eucopresident) July 29, 2021

"Я остаюсь уверенным, что это соглашение - наилучший способ продвигать в Грузии реформы, которые усилят демократические институты в стране и помогут прийти к процветанию, создание новых рабочих мест и экономического роста... Я не вижу альтернатив тому, чтобы продолжать глубинные избирательную и судебную реформу, а также - проведению свободных и честных местных выборов. Призываю партии поставить на первое место интересы граждан", - заявил Шарль Мишель.

Он добавил, что начинает консультации с политсилами Грузии.

Напомним, 28 июля партия "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране.

Политическое соглашение было подписано между правящей "Грузинской мечтой" и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета.

Власти Грузии и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

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