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Президент Евросовета отреагировал на выход "Грузинской мечты" из соглашения

Четверг, 29 июля 2021, 12:40

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не видит альтернатив подписанному при его посредничестве соглашению от 19 апреля для завершения политического кризиса в Грузии - после того как правящая "Грузинская мечта" заявила о выходе из него.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шарль Мишель сказал, что "принял во внимание" решение "Мечты", как и решение "Единого национального движения" Саакашвили и дальше не подписывать соглашение.

Он рассказал также, что 28 июля встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и обсудил ситуацию. Ранее в пресс-службе Зурабишвили сообщили, что встреча была неформальной и произошла во Франции.

"Я остаюсь уверенным, что это соглашение - наилучший способ продвигать в Грузии реформы, которые усилят демократические институты в стране и помогут прийти к процветанию, создание новых рабочих мест и экономического роста... Я не вижу альтернатив тому, чтобы продолжать глубинные избирательную и судебную реформу, а также - проведению свободных и честных местных выборов. Призываю партии поставить на первое место интересы граждан", - заявил Шарль Мишель.

Он добавил, что начинает консультации с политсилами Грузии.

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Напомним, 28 июля партия "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране.

Политическое соглашение было подписано между правящей "Грузинской мечтой" и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета.

Власти Грузии и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

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