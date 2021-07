Президент Евросовета отреагировал на выход "Грузинской мечты" из соглашения

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не видит альтернатив подписанному при его посредничестве соглашению от 19 апреля для завершения политического кризиса в Грузии - после того как правящая "Грузинская мечта" заявила о выходе из него.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шарль Мишель сказал, что "принял во внимание" решение "Мечты", как и решение "Единого национального движения" Саакашвили и дальше не подписывать соглашение.

Он рассказал также, что 28 июля встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и обсудил ситуацию. Ранее в пресс-службе Зурабишвили сообщили, что встреча была неформальной и произошла во Франции.

Met yesterday with @Zourabichvili_S to discuss the political situation in 🇬🇪 and 🇪🇺 relations.



Consultations in #Georgia are starting. 19 April agreement is the best way to advance a reform agenda.



I call on all parties to put citizens' interests first.https://t.co/nYLxNAueKR pic.twitter.com/3AzKEe27Ce