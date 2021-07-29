Суд в Німеччині підтримав швейцарського виробника в битві за золотих пасхальних кроликів

Федеральний суд Німеччини у четвер ухвалив рішення на користь швейцарського виробника шоколаду Lindt щодо золотого відтінку фольги в його популярного пасхального кролика Gold Bunny.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Федеральний суд виніс свій вердикт у рамках судової битви між швейцарською Lindt і німецькою компанією Heilemann, яка в 2018 році також продавала шоколадного кролика в обгортці із золотої фольги.

Lindt стверджувала, що вона володіє правом на використання цього кольору як товарного знаку і що Heilemann порушує її права, тому конкуренту слід заборонити продавати свій продукт.

Минулого року суд у Мюнхені виніс рішення проти Lindt. Але тепер федеральний суд постановив, що швейцарська компанія справді довела, що золотий відтінок її кролика набув статусу торгової марки завдяки репутації.

Суд послався на дослідження, проведене виробником, яке показує, що 70% респондентів пов'язують золотий відтінок з продуктом Lindt.

Суд постановив, що не має значення, що компанія не використовує золотий колір для всієї або більшої частини своєї продукції, або що кролик Lindt має інші відмінні риси, такі як червоний комірець.

Компанія Lindt продає свого Gold Bunny в Німеччині з 1952 року, а з 1994 року продукт має теперішній золотий відтінок.

За даними компанії, в 2017 році він є найбільш продаваним шоколадним великоднім кроликом в Німеччині, з часткою ринку понад 40% в 2017 році.

Федеральні судді відправили справу назад в Мюнхен, щоб той визначив, чи дійсно Heilemann порушив право на товарний знак Lindt.