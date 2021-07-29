Суд в Германии поддержал швейцарского производителя в борьбе за золотых пасхальных кроликов

Федеральный суд Германии в четверг принял решение в пользу швейцарского производителя шоколада Lindt по поводу золотого оттенка фольги у его популярного пасхального кролика Gold Bunny.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Федеральный суд вынес свой вердикт в рамках судебной битвы между швейцарской Lindt и немецкой компанией Heilemann, которая в 2018 году также продавала шоколадного кролика в обертке из золотой фольги.

Lindt утверждала, что она обладает правом на использование этого цвета в качестве товарного знака, и Heilemann нарушает ее права, поэтому конкуренту следует запретить продавать свой продукт.

В прошлом году суд в Мюнхене вынес решение против Lindt. Но теперь федеральный суд постановил, что швейцарская компания действительно доказала, что золотой оттенок ее кролика получил статус торговой марки благодаря репутации.

Суд сослался на исследование, проведенное производителем, которое показывает, что 70% респондентов связывают золотой оттенок с продуктом Lindt.

Суд постановил, что не имеет значения, что компания не использует золотой цвет для всей или большей части своей продукции, либо что у кролика Lindt есть другие отличительные особенности, такие как красный воротничок.

Компания Lindt продает своего Gold Bunny в Германии с 1952 года, а с 1994 года продукт имеет золотой оттенок.

По данным компании, в 2017 году он является самым продаваемым шоколадным пасхальным кроликом в Германии, с долей рынка более 40% в 2017 году.

Федеральные судьи отправили дело обратно в Мюнхен, чтобы тот определил, действительно ли Heilemann нарушил право на товарный знак Lindt.