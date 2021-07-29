Німеччина з суботи посилить вимоги до всіх прибулих в країну – ЗМІ

Усі мандрівники, які прибувають до Німеччини, будуть зобов’язані починаючи з цих вихідних продемонструвати доказ імунітету до COVID-19 або від вакцини, або від попередньої інфекції, чи надати негативний результат тесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

План відображає зростаюче занепокоєння серед регіонального та центрального керівництва Німеччини, що збільшення кількості заражень у туристичних країнах може сприяти четвертій хвилі пандемії, коли німці повернуться додому з відпусток.

Зараз Німеччина вимагає негативного тесту або доказу імунітету лише від тих, хто прибуває з так званих "районів ризику", "районів з високою захворюваністю" та "районів з варіантами вірусу", до яких зараз в Європі належать Велика Британія, Іспанія та Нідерланди.

Зараз правила також по-різному застосовуються в аеропортах та на переїздах доріг, і регіональні лідери прагнуть зробити їх більш послідовними.

За даними головного агентства з боротьби з хворобами Інституту інфекційних хвороб імені Роберта Коха, у четвер в Німеччині зафіксували 3 142 нових зараження. Середньодобові нові випадки у Британії становлять майже 30 000.