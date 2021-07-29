Все путешественники, прибывающие в Германию, будут обязаны начиная с этих выходных продемонстрировать доказательство иммунитета к COVID-19 или от вакцины, или от предыдущей инфекции, или предоставить отрицательный результат теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

План отражает растущее беспокойство среди регионального и центрального руководства Германии, что увеличение количества заражений в туристических странах может способствовать четвертой волны пандемии, когда немцы вернутся домой из отпусков.

Сейчас Германия требует отрицательного теста или доказательства иммунитета только от тех, кто прибывает из так называемых "районов риска", "районов с высокой заболеваемостью" и "районов с вариантами вируса", в которых сейчас в Европе относятся Великобритания, Испания и Нидерланды.

Сейчас правила также по-разному применяются в аэропортах и ​​на переездах дорог, и региональные лидеры стремятся сделать их более последовательными.

По данным главного агентства по борьбе с болезнями Института инфекционных болезней имени Роберта Коха, в четверг в Германии зафиксировали 3142 новых заражения. Среднесуточные новые случаи в Великобритании составляют почти 30 000.