Суд у Німеччині зобов’язав Facebook відновити видалені за мову ворожнечі публікації

Федеральний суд Німеччини ухвалив рішення про те, що соцмережі Facebook доведеться відновити публікації, які вона видалила за порушення правил, які стосуються мови ворожнечі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

У своїй ухвалі суд у Карлсруе заявив, що Facebook не повідомив двох користувачів про те, що видалив їх публікації.

Він додав, що компанія також повинна була поінформувати та надати користувачам можливість відповісти, перш ніж призупинити їх роботу на своїй платформі.

Справа стосується публікацій, у яких двоє німецьких користувачів скаржилися на мігрантів. Facebook видалив дописи у 2018 році, оскільки заявив, що ці публікації порушують його політику щодо мови ворожнечі та заблокував облікові записи користувачів на кілька днів. Користувачі скаржилися, що Facebook обмежує їх свободу слова.

Суд заявив, що хоча Facebook мав право встановлювати жорсткі правила щодо вмісту, що забороняють висловлювання ненависті та блокувати користувачів, те, як він впроваджував свою політику модерації вмісту, було "неефективним".