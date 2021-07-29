Суд в Германии обязал Facebook восстановить удаленные за язык вражды публикации

Федеральный суд Германии принял решение о том, что соцсети Facebook придется восстановить публикации, удаленные за нарушение правил, касающихся языка вражды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В своем постановлении суд в Карлсруэ заявил, что Facebook не сообщил двум пользователям о том, что удалил их публикации.

Он добавил, что компания также должна была проинформировать и предоставить пользователям возможность ответить, прежде чем приостановить их работу на своей платформе.

Дело касается публикаций, в которых двое немецких пользователей жаловались на мигрантов. Facebook удалил сообщения в 2018 году, поскольку заявил, что эти публикации нарушают его политику в отношении языка вражды и заблокировал учетные записи пользователей на несколько дней. Пользователи жаловались, что Facebook ограничивает их свободу слова.

Суд заявил, что хотя Facebook вправе устанавливать жесткие правила относительно содержания, запрещающие высказывания ненависти и блокировать пользователей, то, как он внедрял свою политику модерации, было "неэффективным".