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Нічні клуби і бари Португалії залишаться зачиненими до жовтня 

П'ятниця, 30 липня 2021, 09:47

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив в четвер, що португальські бари та нічні клуби будуть закриті до жовтня, поки триватиме процес вакцинації населення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.

Заклади нічного життя знову зможуть відкритися для тих клієнтів, які пред'являть свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 або його еквівалент.

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Нічні клуби в Португалії, які були закриті через пандемію з березня 2020 року, зможуть знову відкритися в жовтні, коли, за оцінками влади, 85% португальського населення буде повністю вакциновано.

Прем'єр-міністр виступив наприкінці засідання уряду в четвер, на якому були схвалені три нових етапи зняття обмежень і поступового відновлення деяких заходів.

Фаза 1 повинна початися 1 серпня, як тільки країна досягне рубежу в 57% вакцинованих людей. 5 вересня розпочнеться фаза 2, а в жовтні стартує заключна фаза.

Тим часом в Греції кілька островів зіткнулися з ризиком локальних локдаунів, оскільки зростання випадків захворювання COVID-19 непокоїть уряд.

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