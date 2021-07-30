Нічні клуби і бари Португалії залишаться зачиненими до жовтня
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив в четвер, що португальські бари та нічні клуби будуть закриті до жовтня, поки триватиме процес вакцинації населення.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.
Заклади нічного життя знову зможуть відкритися для тих клієнтів, які пред'являть свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 або його еквівалент.
Нічні клуби в Португалії, які були закриті через пандемію з березня 2020 року, зможуть знову відкритися в жовтні, коли, за оцінками влади, 85% португальського населення буде повністю вакциновано.
Прем'єр-міністр виступив наприкінці засідання уряду в четвер, на якому були схвалені три нових етапи зняття обмежень і поступового відновлення деяких заходів.
Фаза 1 повинна початися 1 серпня, як тільки країна досягне рубежу в 57% вакцинованих людей. 5 вересня розпочнеться фаза 2, а в жовтні стартує заключна фаза.
Тим часом в Греції кілька островів зіткнулися з ризиком локальних локдаунів, оскільки зростання випадків захворювання COVID-19 непокоїть уряд.