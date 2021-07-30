Ночные клубы и бары Португалии останутся закрытыми до октября

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил в четверг, что португальские бары и ночные клубы будут закрыты до октября, пока будет длиться процесс вакцинации населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Euractiv.

Учреждения ночной жизни снова смогут открыться для тех клиентов, которые предъявят свидетельство о вакцинации от COVID-19 или его эквивалент.

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Ночные клубы в Португалии, которые были закрыты из-за пандемии с марта 2020 года, смогут вновь открыться в октябре, когда, по оценкам властей, 85% португальского населения будет полностью вакцинировано.

Премьер-министр выступил в конце заседания правительства в четверг, на котором были одобрены три новых этапа снятия ограничений и постепенного восстановления некоторых мер.

Фаза 1 должна начаться 1 августа, как только страна достигнет рубежа в 57% вакцинированных людей. 5 сентября начнется фаза 2, а в октябре стартует заключительная фаза.

Между тем в Греции несколько островов столкнулись с риском локальных локдаунов, поскольку рост случаев заболевания COVID-19 беспокоит правительство.