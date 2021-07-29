У Братиславі словаки блокують дороги через закон про привілеї для вакцинованих
Сотні людей перекрили рух транспорту в центрі столиці Словаччини Братислави, протестуючи проти закону, який дає привілеї вакцинованим від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Закон, що вимагає від людей, які не зробили щеплення, пройти тест для відвідування заходів і громадських місць, був схвалений парламентом у неділю і підписаний президентом Зузанна Чапутовою в понеділок.
Невеликі групи протестувальників почали прибувати на площу перед офіційною резиденцією Чапутової вранці в четвер, і їх число зростало протягом дня.
Протест був мирним, але порушив рух транспорту по всьому місту. Поліція не вчиняла ніяких дій для розгону натовпу.
Аналогічна акція протесту пройшла в минулу п'ятницю перед будівлею парламенту, але тоді спецназ застосував сльозогінний газ проти людей, які блокували вхід, і закидували будівлю яйцями.
У Словаччині тільки 40% населення отримали хоча б одну дозу, а 35,3% отримали обидві дози. Це один з найнижчих показників на душу населення в Європейському союзі.
Опозиція, яка підтримує вимоги протестуючих, вже заявила, що буде оскаржувати поправку в Конституційному суді. За допомогою нової поправки міністр охорони здоров'я маэ намір мотивувати людей до вакцинації.