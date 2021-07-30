У Мін’юсті вважають малоймовірною зміну правил в ЄСПЛ, що може загрожувати позовам проти Росії 

Рада Європи навряд чи змінить критерії прийнятності міждержавних скарг, що може загрожувати автоматичним відхиленням позовів України проти Росії до ЄСПЛ.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів заступник міністра юстиції – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Зараз у Раді Європи напрацьовуються пропозиції щодо реформування механізму міждержавних заяв. До цього процесу активно залучена Росія та 10 інших членів Ради Європи (детальніше про це – у фінальній частині цієї статті).

На думку Івана Ліщини, цей процес має незначні шанси на успіх.

"Навіть у Комітеті міністрів Ради Європи є великі запитання до нього. А сам Європейський суд з прав людини дивиться на цей процес досить обережно і принципово не бере там участі, попри те, що регламент Суду змінює тільки сам Суд. Тому я навіть не розглядаю можливість суттєвих змін. А якщо щось і вийде, то це будуть якісь невеличкі зміни до регламенту Суду, і навіть вони будуть застосовуватись до нових справ, а ті справи, які вже прийшли до Суду – будуть розглядатися за старими правилами", - зазначив він.

Іван Ліщина розповів, що українська сторона пильно стежить за цим процесом та ідеями групи, яка висуває пропозиції. "Більшість "екзотичних пропозицій" з боку Російської Федерації ми знімаємо разом з іншими учасниками. У нас там є окрема внутрішня група "Молдова-Україна-Грузія", у якої інтереси в цій історії більш-менш схожі, і ми виходимо зі спільними ініціативами час від часу", - сказав він.

За його словами, є окремі країни Західної Європи, яким такі зміни цікаві, але вони ніколи не погодяться зайти так далеко, як того хоче Росія.

"Ці країни, наприклад, пропонують обмежити можливість встановлення ефективного контролю тільки територією Ради Європи – тобто якщо відбуваються якісь бойові дії в умовному Іраку, то вони виходять за рамки території Ради Європи і не можуть бути предметом розгляду ЄСПЛ. Якщо чесно, для нас це не проблема", - зазначив Іван Ліщина.

Повну версію інтерв’ю дивісться на Youtube-каналі "Європейської правди", або у текстовому форматі: Терабайти документів, свідки та гроші РФ. Як Україна доводить у ЄСПЛ контроль Росії на Донбасі.