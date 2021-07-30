Нові правила в’їзду до України почнуть діяти з 5 серпня

Нові правила перетину кордону України, які передбачатимуть переваги для вакцинованих, почнуть діяти з 5 серпня.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Нові правила перетину державного кордону, ця постанова, набере чинності 5 серпня. Вона була опублікована вчора і набирає чинності через сім днів після моменту опублікування. Буде змінено певний алгоритм перетину державного кордону", - сказав Кузін.

Згідно з рішенням, ​​громадяни, які виїхали за кордон до початку дії постанови, зможуть повернутися в Україну безперешкодно.

З 5 серпня перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, або довідки 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.

Якщо такі документи відсутні, громадяни України та іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні встановлюють застосунок "Вдома" та беруть на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

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У разі неможливості використати застосунок "Вдома" громадянин перебуватиме в обсервації.

Застосунок "Вдома" не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Застосунок контролюватиме самоізоляцію з третьої доби або в разі отримання позитивного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема для них буде встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Для іноземців обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та один з таких документів: негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР; негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.