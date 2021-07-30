Новые правила въезда в Украину начнут действовать с 5 августа

Новые правила пересечения границы Украины, предусматривающие преимущества для вакцинированных, начнут действовать с 5 августа.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Новые правила пересечения государственной границы, это постановление, вступит в силу 5 августа. Оно было опубликовано вчера и вступает в силу через семь дней с момента публикации. Будет изменен алгоритм пересечения государственной границы", - сказал Кузин.

Согласно решению, граждане, выехавшие за границу до начала действия постановления, смогут вернуться в Украину беспрепятственно.

С 5 августа пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.

Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Если такие документы отсутствуют, граждане Украины и иностранцы с видом на жительство в Украине устанавливают приложение "Вдома" и берут на себя обязательство начать самоизоляцию через 72 часа при отсутствии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.

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В случае невозможности использовать приложение "Вдома" гражданин будет находиться в обсервации.

Приложение "Вдома" не контролирует и не ограничивает передвижения пользователя первые 72 часа после пересечения границы. Приложение будет контролировать самоизоляцию с третьих суток или в случае получения положительного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Для всех лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности, для них будет установлена ​​обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Для иностранцев обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов: отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР; отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19.