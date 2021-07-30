В уряді Італії досягли згоди щодо контроверсійної реформи системи правосуддя

В італійському уряді досягли згоди щодо контроверсійної реформи системи правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це питання роками є предметом суперечок, а "капітальний ремонт" системи - одна із обіцянок прем’єра Маріо Драгі, яку він дав ЄС в обмін на виділення необхідних коштів з фонду відновлення економіки.

Правляча партія "Рух 5 зірок" вимагала змін до реформи в тому вигляді, як її запропонувала міністр юстиції Марта Картабіа. Через суперечки довкола реформи системи правосуддя Драгі змушений був відкладати інші реформи, зокрема у сфері оподаткування та правил конкуренції.

Головним каменем спотикання була пропозиція обмежити дозволену тривалість судових процесів і просто завершувати їх, якщо у встановлені часові рамки фінального вердикту не винесли.

"Рух п’яти зірок" і низка прокурорів виступили проти, посилаючись на те, що це б знищило тисячі справ і чимало злочинців могли б уникнути покарання.

"Кабінет одностайно затвердив технічні поправки, запропоновані урядом", - повідомив 29 липня речник прем’єра після зустрічі, що тривала майже цілий день.

Згідно з домовленістю, запропоновані міністеркою зміни будуть інакше застосовані до процесів, пов’язаних з організованою злочинністю, тероризмом, сексуальним насильством і наркоторгівлею, набуваючи чинності поступово - протягом 3-річного перехідного періоду.

Італійська система судочинства складається з трьох рівнів, тож відповідачі можуть двічі подавати апеляцію. За терміном давності закривається набагато більше справ, ніж в багатьох інших розвинених країнах.

Міністр юстиції у попередньому уряді усунув часові обмеження на тривалість переслідування з моменту першого рішення суду, аргументуючи це тим, що чимало злочинців затягували судовий процес через юридичні механізми, щоб ухилятися від покарання.

Нова концепція змін, запропонована Картабією, мала на меті зменшити терміни розгляду і передбачала, що термін позовної давності "заморожується" після першого рішення суду, але для розгляду в двох апеляційних інстанціях встановлюються чіткі часові рамки.

За її пропозицією, тепер доповненою поправками, якщо розгляд першої апеляції не завершили за два роки і другої - за рік, то усі справи, крім тих, де звинуваченому загрожує довічне ув’язнення, будуть завершені без винесення вироку, якщо судді не ухвалять рішення про продовження процесу.

Експрем’єр, лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте сказав, що задоволений компромісом і що тепер певен в тому, що "Рух" підтримає реформу у парламенті.

Міністерка юстиції вважає, що прискорити процеси можна, якщо спонукати звинувачених йти на угоду зі слідством, а також найняти більше допоміжного персоналу у суди.