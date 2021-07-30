В правительстве Италии достигли согласия по спорной реформе системы правосудия

В итальянском правительстве достигли согласия по спорной реформе системы правосудия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот вопрос годами является предметом споров, а "капитальный ремонт" системы - одно из обещаний премьера Марио Драги, которую он дал ЕС в обмен на выделение необходимых средств из фонда восстановления экономики.

Правящая партия "Движение 5 звезд" требовала изменений в реформы в том виде, как ее предложила министр юстиции Марта Картабиа. Из-за споров вокруг реформы системы правосудия Драги вынужден был откладывать другие реформы, в частности в сфере налогообложения и правил конкуренции.

Главным камнем преткновения было предложение ограничить разрешенную продолжительность судебных процессов и просто завершать их, если в установленные временные рамки финального вердикта не вынесли.

"Движение пяти звезд" и ряд прокуроров выступили против, ссылаясь на то, что это бы уничтожило тысячи дел и немало преступников могли бы избежать наказания.

"Кабинет единодушно утвердил технические поправки, предложенные правительством", - сообщил 29 июля представитель премьера после встречи, которая длилась почти целый день.

Согласно договоренности, предложенные министром изменения будут иначе применены к процессам, связанным с организованной преступностью, терроризмом, сексуальным насилием и наркоторговлей, приобретая силу постепенно - в течение трехлетнего переходного периода.

Итальянская система судопроизводства состоит из трех уровней, поэтому ответчики могут дважды подавать апелляцию. По сроку давности закрывается гораздо больше дел, чем во многих других развитых странах.

Министр юстиции в предыдущем правительстве устранил временные ограничения на продолжительность преследования с момента первого решения суда, аргументируя это тем, что многие преступников затягивали судебный процесс через юридические механизмы, чтобы уклоняться от наказания.

Новая концепция изменений, предложенная Картабией, имела целью уменьшить сроки рассмотрения и предполагала, что срок исковой давности "замораживается" после первого решения суда, но для рассмотрения в двух апелляционных инстанциях устанавливаются четкие временные рамки.

По ее предложению, теперь дополненной поправками, если рассмотрение первой апелляции не завершили за два года и второй - за год, то все дела, кроме тех, где обвиняемому грозит пожизненное заключение, будут завершены без вынесения приговора, если судьи принимают решение о продолжение процесса.

Экс-премьер, лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте сказал, что доволен компромиссом и теперь уверен в том, что "Движение" поддержит реформу в парламенте.

Министр юстиции считает, что ускорить процессы можно, если заставить обвиняемых идти на сделку со следствием, а также нанять больше вспомогательного персонала в суды.