У Болгарії проблеми з формуванням уряду, є ризик третіх за рік виборів

Болгарська партія "Є такий народ", яка виграла нещодавні вибори і веде переговори щодо формування уряду, звинуватила партії-партнери у спробах вплинути на майбутній уряд, не маючи на це права.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

За словами лідера парламентської групи Тошко Йордано, це може призвести до нових виборів - третіх протягом року.

Партія поки що відмовлялася брати письмові зобов’язання та розкривати склад свого уряду. Вона розраховує на підтримку антикорупційних реформаторських політичних формувань "Демократична Болгарія" та "Вставай! Мафію геть!", що є життєво важливим для формування стабільного уряду.

Хоча переговори між ними ще не призвели до підписання угоди, "Демократична Болгарія" та "Вставай! Мафію геть!" заявили, що підтримають формування нового уряду, але лише за умови, що тримають чіткі зобов’язання щодо реформ.

Дві політичні групи хочуть, щоб "Є такий народ" заявив, що він буде боротися з корупцією на високому рівні та усуне вплив партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова ГЕРБ та партії турецької меншини - ДПС.

Детальніше про варіанти розвитку ситуації читайте у статті - Напівперемога опозиції: чому Болгарія не може вийти з кризи і при чому тут РФ