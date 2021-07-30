В Болгарии проблемы с формированием правительства, есть риск третьих за год выборов

Болгарская партия "Есть такой народ", которая выиграла недавние выборы и ведет переговоры по формированию правительства, обвинила партии-партнеры в попытках повлиять на будущее правительство, не имея на это права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам лидера парламентской группы Тошко Йордано, это может привести к новым выборам - третьим в течение года.

Партия пока отказывалась принимать письменные обязательства и раскрывать состав своего правительства. Она рассчитывает на поддержку антикоррупционных реформаторских политических формирований "Демократическая Болгария" и "Вставай! Мафию долой!", что является жизненно важным для формирования стабильного правительства.

Хотя переговоры между ними еще не привели к подписанию соглашения, "Демократическая Болгария" и "Вставай! Мафию долой!" заявили, что поддержат формирование нового правительства, но только при условии, что получат четкие обязательства по реформам.

Две политические группы хотят, чтобы "Есть такой народ" заявил, что он будет бороться с коррупцией на высоком уровне и устранит влияние партии бывшего премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ и партии турецкого меньшинства - ГНС.

Подробнее о вариантах развития ситуации читайте в статье - Полупобеда оппозиции: почему Болгария не может выйти из кризиса и при чем здесь РФ