Чеські депутати схвалили компенсації за вибухи у Врбетіце
Нижня палата парламенту Чехії затвердила в п'ятницю законопроєкт про виплату компенсації населеним пунктам і громадянам, які постраждали від вибухів у Врбетіце в 2014 році, на загальну суму 660 млн крон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Законопроєкт подала група депутатів від майже усіх фракцій. У п'ятницю 123 депутати в Палаті депутатів підтримали його, ніхто не проголосував проти.
Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту - Сенат, а потім підписати президент республіки Мілош Земан.
Вибухи у військовому комплексі в Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.
За даними чеських спецслужб, вибухи були диверсією агентів ГРУ Росії.
За даними слідчих, за вибухи відповідали співробітники російської спецслужби.