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Чеські депутати схвалили компенсації за вибухи у Врбетіце

П'ятниця, 30 липня 2021, 16:49

Нижня палата парламенту Чехії затвердила в п'ятницю законопроєкт про виплату компенсації населеним пунктам і громадянам, які постраждали від вибухів у Врбетіце в 2014 році, на загальну суму 660 млн крон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Законопроєкт подала група депутатів від майже усіх фракцій. У п'ятницю 123 депутати в Палаті депутатів підтримали його, ніхто не проголосував проти.

Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту - Сенат, а потім підписати президент республіки Мілош Земан.

Вибухи у військовому комплексі в Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

За даними чеських спецслужб, вибухи були диверсією агентів ГРУ Росії.

За даними слідчих, за вибухи відповідали співробітники російської спецслужби.

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