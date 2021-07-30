Чеські депутати схвалили компенсації за вибухи у Врбетіце

Нижня палата парламенту Чехії затвердила в п'ятницю законопроєкт про виплату компенсації населеним пунктам і громадянам, які постраждали від вибухів у Врбетіце в 2014 році, на загальну суму 660 млн крон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Законопроєкт подала група депутатів від майже усіх фракцій. У п'ятницю 123 депутати в Палаті депутатів підтримали його, ніхто не проголосував проти.

Тепер документ має схвалити верхня палата парламенту - Сенат, а потім підписати президент республіки Мілош Земан.

Вибухи у військовому комплексі в Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

За даними чеських спецслужб, вибухи були диверсією агентів ГРУ Росії.

За даними слідчих, за вибухи відповідали співробітники російської спецслужби.