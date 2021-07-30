Чешские депутаты одобрили компенсации за взрывы во Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии утвердила в пятницу законопроект о выплате компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году, на общую сумму 660 млн крон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Законопроект подала группа депутатов от почти всех фракций. В пятницу 123 депутата в Палате депутатов поддержали его, никто не проголосовал против.

Теперь документ должен одобрить верхняя палата парламента - Сенат, а затем подписать президент республики Земан.

Взрывы в военном комплексе во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, что повлекло за собой уничтожение складов №16 и №12. Погибли два человека.

По данным чешских спецслужб, взрывы были диверсией агентов ГРУ России.

По данным следователей, за взрывы отвечали сотрудники российской спецслужбы.