У Британії серійного вбивцю котів посадили на 5 років

У Британії охоронця ув'язнили більш ніж на п’ять років за те, що вчинив серію ножових нападів на котів в районі англійського міста Брайтон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Стівен Букет вбив дев'ять кішок у Брайтоні і околицях в період з жовтня 2018 року по червень 2019 року. Ще сім отримали поранення.

54-річний чоловік заперечував 16 пунктів кримінального злочину та володіння ножем, але у червні був визнаний винним.

Букета, якого охрестили "вбивцею котів у Брайтоні", засудили до п'яти років і трьох місяців ув'язнення.

Поліція Сассексу заявила, що прорив у полюванні на вбивцю котів стався в травні 2019 року, коли дев'ятимісячного кота Хендрікса вдарили ножем у парку.

Його власники були вдома, коли Хендрікс повернувся додому з великою ножовою раною.

Коли вони пішли за кривавими слідами, то помітили камеру відеоспостереження, яку встановив сусід, на кота якого також напали рік тому.

Камера зафіксувала Букета, який зупинився, щоб погладити кота, перш ніж вийняти щось із рюкзака.

Хендрікс втік з місця події, але згодом помер від отриманих травм.