В Британии серийного убийцу котов посадили на пять лет

В Британии охранника посадили более чем на пять лет за то, что он совершил серию ножевых нападений на котов в районе английского города Брайтон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Стивен Букет убил девять кошек в Брайтоне и окрестностях в период с октября 2018 по июнь 2019 года. Еще семь получили ранения.

54-летний мужчина отрицал 16 пунктов уголовного преступления и владения ножом, но в июне был признан виновным.

Букета, которого окрестили "убийцей кошек в Брайтоне", приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения.

Полиция Сассекса заявила, что прорыв в охоте на убийцу кошек произошел в мае 2019 года, когда девятимесячного кота Хендрикса ударили ножом в парке.

Его владельцы были дома, когда Хендрикс вернулся домой с большой ножевой раной.

Когда они пошли за кровавыми следами, то заметили камеру видеонаблюдения, установленную соседом, на кота которого также напали год назад.

Камера зафиксировала Букета, который остановился, чтобы погладить кота, прежде чем вынуть что-то из рюкзака.

Хендрикс ушел с места происшествия, но впоследствии умер от полученных травм.