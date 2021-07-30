В Литву из-за кризиса с мигрантами прибыли еще 60 представителей агентства ЕС Frontex

В Литву прибыли дополнительные 60 работников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"В целом в данный момент агентство дислоцировало в Литве 100 должностных лиц, 30 патрульных автомобилей и два вертолета", - говорится в сообщении.

На следующей неделе Вильнюс посетят и эксперты Европейского центра возвращения мигрантов Frontex, которые поделятся информацией о координированных агентством операциях по возврату.

Прибывшие в пятницу в Литве европейские пограничники вместе с литовскими коллегами будут обеспечивать охрану границы, регистрировать и идентифицировать мигрантов, незаконно пересекающих границу Евросоюза.

Выслушав инструктаж о ситуации, сложившейся в выходные пограничники отправятся на назначенные им места работы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 3000 мигрантов - в десятки раз больше, чем в прошлом. Большинство из стран Ближнего Востока и Африки и без документов. Через заметно увеличенный поток мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Литовские власти придерживаются мнения о том, что наплыв мигрантов - организованная Минском акция против Литвы.