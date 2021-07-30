Майже половина британців вважають, що Джонсон зарано послабив обмеження - опитування

Жителі Великої Британії вважають, що уряд занадто рано перейшов до повного скасування коронавірусних обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Politico.

46% респондентів опитування, проведеного 29 липня, заявили, що "занадто рано" скасовувати обмеження, в порівнянні з 33%, які визнали, що зараз відповідний час. Всього 12% вважають, що "занадто пізно".

Результати також показують, що британці як і раніше побоюються вірусу, продовжуючи вживати запобіжних заходів, незалежно від того, чи потрібно це по закону чи ні.

78% респондентів заявили, що вони, швидше за все, повністю самоізолюються, якщо увійдуть в контакт з кимось, у кого позитивний результат тесту на коронавірус. Тільки 10% заявили, що навряд чи будуть ізолюватися.

Відповідаючи на питання про запобіжні заходи, які вони вживали в минулому місяці, 56% відповіли, що носили маску там, де вона не була потрібна, 53% уникали великих громадських зібрань і 40% уникали громадського транспорту.

Більше третини (36%) заявили, що уникають пабів і ресторанів, які в тій чи іншій формі були відкриті у Британії з квітня, а п'ята частина сказала, що уникає зустрічей з сім'єю або друзями.

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