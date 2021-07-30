Почти половина британцев считают, что Джонсон рано ослабил ограничения - опрос

Жители Великобритании считают, что правительство слишком рано перешло к полной отмене коронавирусных ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Politico.

46% респондентов опроса, проведенного 29 июля, заявили, что "слишком рано" отменять ограничения, по сравнению с 33%, которые сочли, что сейчас подходящее время. Всего 12% посчитали, что "слишком поздно".

Результаты также показывают, что британцы по-прежнему опасаются вируса, продолжая принимать ряд мер предосторожности, независимо от того, требуется ли это по закону или нет.

78% респондентов заявили, что они, скорее всего, полностью самоизолируются, если войдут в контакт с кем-то, у кого положительный результат теста на коронавирус. Только 10% заявили, что вряд ли будут изолированы.

Отвечая на вопрос о мерах предосторожности, которые они предприняли в прошлом месяце, 56% ответили, что носили маску там, где она не требовалась, 53% избегали больших общественных собраний и 40% избегали общественного транспорта.

Более трети (36%) заявили, что избегают пабов и ресторанов, которые в той или иной форме были открыты в Великобритании с апреля, а пятая часть сказала, что избегает встреч с семьей или друзьями.