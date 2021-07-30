Парламент Республіки Сербської дозволив не вважати геноцидом різанину в Сребрениці

Парламент Республіки Сербської ухвалив низку законів, які захищають право сербів на альтернативну точку зору на події в Сребрениці 1995 року та загалом на війну в Боснії і Герцеговині та її наслідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Балканський оглядач".

На спеціальній сесії, яка була закритою для громадськості, депутати Народної скупщини проголосували за закон про незастосування в Республіці Сербській рішення Високого представника Валентина Інцко щодо запровадження кримінального покарання за заперечення геноциду боснійських мусульман в Сребрениці та за глорифікацію воєнних злочинців. Ці зміни до законодавства Боснії і Герцеговини набули чинності на поточному тижні.

Крім того, установи Республіки Сербської не будуть співпрацювати з органами Боснії з цього питання.

Також ухвалено закон про внесення змін до Кримінального кодексу Республіки Сербської, яким запроваджується кримінальна відповідальність за заподіювання шкоди репутації Республіки Сербської та її народу.

Суть поправок полягає в тому, що тепер кодекс передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років для всіх, хто ображає, зневажає або грубо поводиться із символами Республіки Сербської, і від 6 місяців до 5 років для тих, хто визначає Республіку Сербську або її народ (сербів) як геноцидні або як агресора.

Працівникам установ, що фінансуються з державного бюджету, які вчинили ці злочини, передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. До 15 років ув’язнення чекає тих, хто скоїть зазначені злочини з наміром змінити конституційний лад, територіальну цілісність або посягає на незалежність Республіки Сербської.

Нагадаємо, 8 червня трибунал ООН у Гаазі відхилив апеляцію колишнього командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

Апеляційна колегія з п’яти осіб постановила, що Младич не представив доказів для скасування вироку проти нього.

Таким чином, трибунал ООН підтримав довічне покарання за його роль у вбивстві близько 8000 боснійських мусульман у Сребрениці в 1995 році. Поки незрозуміло, де Младич відбуватиме решту терміну.

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