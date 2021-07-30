Парламент Республики Сербской разрешил не считать геноцидом резню в Сребренице

Парламент Республики Сербской принял ряд законов, которые защищают право сербов на альтернативную точку зрения на события в Сребренице в 1995 году и в целом на войну в Боснии и Герцеговине и ее последствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

На специальной сессии, которая была закрытой для общественности, депутаты Народной скупщины проголосовали за закон о неприменении в Республике Сербской решения Высокого представителя Валентина Инцко о введении уголовного наказания за отрицание геноцида боснийских мусульман в Сребренице и за глорификацию военных преступников. Эти изменения в законодательство Боснии и Герцеговины вступили в силу на текущей неделе.

Кроме того, учреждения Республики Сербской не будут сотрудничать с органами Боснии по этому вопросу.

Также принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Сербской, которым вводится уголовная ответственность за нанесение вреда репутации Республики Сербской и ее народа.

Суть поправок заключается в том, что теперь кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет для всех, кто оскорбляет, презирает или грубо обращается с символами Республики Сербской, и от 6 месяцев до 5 лет для тех, кто определяет Республику Сербскую или ее народ (сербов) как геноцидные или как агрессора.

Работникам учреждений, финансируемых из государственного бюджета, совершивших эти преступления, предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 10 лет. До 15 лет заключения ждет тех, кто совершит указанные преступления с намерением изменить конституционный строй, территориальную целостность или посягает на независимость Республики Сербской.

Напомним, 8 июня суд ООН в Гааге отклонил апелляцию бывшего командира боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Апелляционная коллегия из пяти человек постановила, что Младич не представил доказательств для отмены приговора против него.

Таким образом, суд ООН поддержал пожизненное наказание за его роль в убийстве около 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Пока непонятно, где Младич будет отбывать оставшийся срок.