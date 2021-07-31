У Фінляндії приріст заражень наблизився до максимумів березня

У Фінляндії вперше з березня добовий приріст заражень коронавірусом наблизився до 800.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За минулу добу в країні зареєстрували 794 нових хворих на коронавірус - найбільше з 24 березня. У попередні два дні показники становили 765 та 748, також найбільше з березня.

Більшість нових заражень припадає на Гельсінкі та столичний регіон.

Госпіталізовані по всій країні 65 пацієнтів з коронавірусом, з них 7 - у реанімації.

За даними Інституту громадського здоров’я THL, третина всіх заражень за останні два тижні припадає на молодь віком 20-29 років.

Епідемічна ситуація у Фінляндії почала погіршуватися у липні. В кінці місяця через це частково обмежили роботу ресторанів.

Водночас в Інституті громадського здоров'я зазначають, що ситуація принципово інакша, ніж рік тому - оскільки тепер хворіє переважно невакцинована молодь, а групи найбільшого ризику захищені завдяки вакцинації.

Зазначимо, у Фінляндії розмах епідемії за увесь час був чи не найменшим серед усіх країн Європи. На піку епідемії у березні 2021 року найвищі показники заражень становили близько 860 - з населенням 5,5 млн осіб. Померли за увесь час епідемії 984 хворих.

Завершили курс вакцинації від коронавірусу близько 34,6% населення, а першою дозою щеплені 66% всього населення країни. Якщо брати до уваги лише дорослих, це близько 40% та понад 80% відповідно.