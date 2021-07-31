В Финляндии прирост заражений приблизился к максимумам марта

В Финляндии впервые с марта суточный прирост заражений коронавируса приблизился к 800.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 794 новых больных коронавирусом - больше всего 24 марта. В предыдущие два дня показатели составляли 765 и 748.

Большинство новых заражений приходится на Хельсинки и столичный регион.

Госпитализированы по всей стране 65 пациентов с коронавирусом, из них семь - в реанимации.

По данным Института общественного здоровья THL, треть всех заражений за последние две недели приходится на молодежь в возрасте 20-29 лет.

Эпидемическая ситуация в Финляндии начала ухудшаться в июле. В конце месяца из-за этого частично ограничили работу ресторанов.

В то же время в Институте общественного здоровья отмечают, что ситуация принципиально иная, чем год назад - так теперь болеет преимущественно невакцинированная молодежь, а группы наибольшего риска защищены благодаря вакцинации.

Отметим, в Финляндии размах эпидемии за все время был одним из наименьших в Европе. На пике эпидемии в марте 2021 самые высокие показатели заражений составляли около 860 - с населением 5,5 млн человек. Умерли за все время эпидемии 984 больных.

Завершили курс вакцинации от коронавируса около 34,6% населения, а первой дозой привиты 66% всего населения страны. Если принимать во внимание только взрослых, это около 40% и более 80% соответственно.