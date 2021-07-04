Словаччина з 5 липня посилить прикордонний контроль через дельта-штам коронавірусу

Словацька поліція з 5 липня перевірятиме Covid-документи на автомобільних та залізничних переходах при в’їзді до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

"Поліцейські перевірятимуть виконання реєстрації на сайті e-Hranica, а також документи, необхідні для подання заяви про звільнення від карантинних зобов'язань", - заявила речниця поліції Деніса Бардйова.

Вантажні перевезення будуть звільнені від контролю. Громадян просять підготувати всі необхідні документи до прибуття на кордон. "Поліція здійснюватиме перевірку європейських Covid-паспортів за допомогою мобільних пристроїв зчитування", - додала речниця.

Більш жорсткі заходи також будуть вжиті в міжнародних аеропортах. Поліції також будуть допомагати військові.

Цей контроль є першим кроком до подальшого посилення контролю, який діятиме з 9 липня. З цієї дати, за деякими винятками, Словаччина вимагатиме карантину від пасажирів, які не щеплені проти Сovid-19. Карантин закінчиться негативним тестом ПЛР не раніше ніж на п’ятий день після в’їзду до Словаччини.

Нові заходи запроваджені через поширення більш заразного дельта-варіанту коронавірусу. Словаччина також закриє невеликі прикордонні пункти з сусідніми країнами, зокрема, Чехією.