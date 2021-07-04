Потік мігрантів з Білорусі до Литви не зменшується, понад 160 осіб за добу

Литовські прикордонники затримали 160 мігрантів з Білорусі, які незаконно перетнули кордон, з ранку суботи до ранку неділі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають схожі історії про те, чому вибрали Литву для своїх нелегальних поїздок. Вони нібито вчилися у вищих навчальних закладах Гродно, а недавно місцева влада ввела нову плату для таких студентів.

Вони також нібито були виселені зі студентських гуртожитків і змушені були покинути Білорусь. Такі мігранти кажуть, що через близькість Гродно до Литви вони вибрали цю країну, а не, наприклад, Польщу.

Всі іноземці будуть перевірені на COVID-19 і ізольовані до отримання результатів.

У п'ятницю у зв'язку з різким збільшенням потоку нелегальної міграції в Литву уряд оголосив екстремальну ситуацію на державному рівні. Цього року до Литви з Білорусі намагалися потрапити 1098 нелегальних мігрантів. Цей показник майже в 12,5 разів вище, ніж був за весь 2020 рік.

Раніше повідомлялося, що європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.