Поток мигрантов из Беларуси в Литву не уменьшается, более 160 человек за сутки

Литовские пограничники задержали 160 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу, с утра субботы до утра воскресенья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местная власть ввела новую плату для таких студентов.

Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.

Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.

В пятницу в связи с резким увеличением потока нелегальной миграции в Литву правительство объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне. В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 1098 нелегальных мигрантов. Этот показатель почти в 12,5 раз выше, чем был за весь 2020 год.

Ранее сообщалось, что европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.