У Франції побоюються нової хвилі епідемії 

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що приріст заражень коронавірусом в країні більше не знижується і є ризик нової хвилі епідемії навіть раніше, ніж досі вважалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Вже п’ять днів поспіль заражень не меншає - навпаки, відновилося зростання, через більш заразний штам "Дельта". Приклад Британії демонструє, що ми моежмо побачити нову хвилю вже з кінця липня. Ми можемо цьому запобігти і обмежити її масштаби для сфери охорони здоров’я - продовжуючи вакцинацію, дотримання дистанції і тестування", - зазначив глава МОЗ.

Речник уряду Габріель Атталь зазначив, що кількість випадків штаму "Дельта" подвоюється майже щотижня і вже складає 30% від усіх заражень, тоді як наприкінці червня це було ще 10%. Він додав, що у цій ситуації уряд ставить на вакцинацію і допускає можливість зробити її обов’язковою для персоналу догляду.

На неділю у французьких лікарнях залишалося близько 7900 хворих на коронавірус, з яких близько 1100 - у реанімації, що менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, 30 червня Франція скасувала останні карантинні обмеження для майже всіх закладів, включаючи ресторани, бари, кінотеатри, магазини, музеї, готелі, бібліотеки, церкви, тренажерні зали та органи державного управління. Нічним клубам дозволять відкритися 9 липня.